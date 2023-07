Assaltante se apaixona por dona de celular roubado: "Morena gata da bexiga!"

Em uma história digna de roteiro de cinema, um casal compartilhou uma experiência inusitada que viralizou nas redes sociais. Tudo começou quando ela foi vítima de um assalto, tendo seu celular levado por um ladrão desconhecido. Porém, o desfecho dessa história foi totalmente inesperado.

Após o roubo, o assaltante encontrou um momento de calma para verificar o conteúdo do aparelho e, ao se deparar com as fotos da jovem, se surpreendeu com sua beleza e comentou consigo mesmo: "Que morena gata da bexiga, meu irmão".

No entanto, ao se arrepender do crime, o ladrão decidiu procurar a proprietária para devolver o celular. A partir desse encontro, nas palavras do casal, "ele roubou meu celular e meu coração".

De acordo com o relato da moça, ela estava passando pela rua onde o assaltante morava quando foi abordada pelo criminoso. "Infelizmente, aconteceu um assalto comigo, e, surpreendentemente, ele foi o responsável pelo crime. Eu perdi o telefone, mas aí, como ele viu meu número salvo como 'eu', entrou em contato comigo e admitiu ter sido ele o autor do roubo. E assim, hoje, completamos dois anos de namoro", explicou ela emocionada.

O assaltante, por sua vez, revelou que estava passando por um momento difícil em sua vida e, após assaltar a jovem, percebeu que também estava carente e buscando por um novo amor. Ao ver as fotos dela no celular, foi instantaneamente conquistado por sua beleza e se arrependeu profundamente do ato criminoso. "Meu irmão, me arrependi de ter roubado. Então, decidi desbloquear o celular, que estava protegido por senha, consegui ver o número dela, entrei em contato e disse: 'quero devolver seu celular'. E foi assim que tudo começou...", confessou o assaltante apaixonado.

Uma história improvável que mostra como o destino pode nos surpreender, transformando um momento de medo e angústia em uma história de amor. Certamente, esse casal terá uma história para contar aos filhos e netos, relembrando como o inusitado uniu seus corações. Afinal, como diz o ditado, "o amor está onde menos se espera".