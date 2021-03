Sony anuncia encerramento de suas atividades no Brasil

Nesta segunda-feira (1), o grupo Sony anunciou que vai encerrar até o final de março suas atividades comerciais no Brasil, interrompendo a venda de TVs, câmeras e equipamentos de áudio.

O anúncio da saída da companhia do mercado brasileiro foi feito em setembro do ano passado, entretanto o comunicado emitido nesta segunda-feira, 1, afirma que o pós-venda e suporte de reparo seguirão intactos para os clientes.

“Queremos reiterar que manteremos a alta qualidade de pós-venda e suporte de reparo para todos os produtos sob nossa responsabilidade comercial pelo tempo necessário, estando em conformidade com os regulamentos e requisitos locais de proteção aos consumidores, política e de garantia de produtos”, disse a companhia.

Os demais negócios do grupo Sony, como Games, Soluções Profissionais, Music e Pictures seguem com suas atividades normalmente no Brasil.