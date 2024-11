SiSU tem nova cota que vai afetar estudantes de escolas rurais diretamente; entenda

Já está em vigor a Portaria nº 1.127/2024 que estabelece cota no SiSU (Sistema de Seleção Unificada) para estudantes que fizeram o ensino médio em escolas localizadas em áreas rurais ou que atendem predominantemente populações do campo, como agricultoras familiares, pescadores artesanais, ribeirinhos, entre outros.

A regra vale para institutos federais de ensino superior e instituições federais que oferecem vagas em cursos técnicos de nível médio.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), o objetivo é promover a inclusão social, possibilitando que estudantes rurais tenham as mesmas oportunidades que os alunos de áreas urbanas.

Dados que baseiam a decisão

Dados mais recentes do Censo da Educação Superior mostram que apenas 16% da população rural que concluiu de ensino médio em 2022 ingressou na educação superior no ano seguinte. Além disso, esse é o grupo que tem a menor média de anos de estudo entre a população de 18 a 29 anos, com apenas 10,4 anos.

Já de acordo com o Anuário Brasileiro da Educação Básica 2024, apenas 1,9% dos estudantes do ensino médio em regiões rurais tiveram aprendizagem adequada em matemática em 2021. O número sobe para 3,8% entre os alunos urbanos.

*Com informações de CNN Brasil.