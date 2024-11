Reitor da UFPA dá boas-vindas aos calouros e calouras do novo ano letivo

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilmar Pereira da Silva, publicou nesta segunda-feira (25) uma mensagem de boas-vindas destinada aos novos estudantes matriculados para o ano letivo da instituição. A mensagem foi divulgada por meio de suas redes sociais. na gravação, o reitor destacou o papel da UFPA como um importante centro de ensino, pesquisa, extensão e cultura na região amazônica e no Brasil.

“Queridos e queridas, calouros e calouras da maior universidade da Amazônia, a nossa UFPA Multicampi. Sejam todos muito bem-vindos para fazermos ensino, pesquisa, extensão e construirmos a cultura de nosso estado, a cultura de nosso País, em todos os campi e núcleos de nossa universidade", disse o reitor, eleito esse ano.

A UFPA é reconhecida como a maior instituição de ensino superior da Amazônia e possui uma estrutura multicampi que abrange diversos municípios paraenses, levando educação e desenvolvimento a diferentes regiões do estado.

Com o início do ano letivo, o reitor afirmou que a UFPA reforça o compromisso de oferecer uma educação acessível e inclusiva, com oportunidades para o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes.

"É uma honra recebê-los a todos, bem-vindos a esse grande patrimônio do povo do Pará e do Brasil, nossa querida UFPA”, afirmou o reitor em sua mensagem.