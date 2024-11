UFPA recebe principal conferência sobre inteligência artificial do Brasil

Belém receberá entre os dias 17 e 21 de novembro a edição 34 do Bracis (Brazilian Conference on Intelligent Systems), o principal evento acadêmico nacional sobre inteligência artificial promovido pela Sociedade Brasileira de Computação. Neste ano, o evento ocorrerá na Universidade Federal do Pará (UFPA).

A programação contará com a presença de instituições como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), o CNPq, o Governo do Estado, a Suframa, além de empresas referências como Hydro, além de empresas referências como Hydro, JusBrasil e Sicoob.

A Bracis irá debater temas que tratam da regulamentação do uso da inteligência artificial no Brasil, além de discussões em torno de IA generativas e do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA).

Durante o evento, os participantes poderão aproveitar uma série de palestras, debates e sessões técnicas, além de uma infraestrutura de stands que mostrarão diversos aplicativos de inteligência artificial.

A coordenação da conferência está a cargo do professor Renato Francês, pesquisador da UFPA e especialista em ciências da computação.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)