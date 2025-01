Sisu: prazo para inscrições termina nesta terça-feira (21); veja como se inscrever

As inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) - seleção para vaga em um curso de graduação nas instituições públicas de ensino superior - encerram às 23h59 desta terça-feira (21). Podem se inscrever participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, usar o login e a senha do Gov.BR, além de preencher o questionário de perfil socioeconômico, observando as exigências de comprovação.

A seleção é feita com base na média das notas obtidas nas cinco provas do Enem, respeitando o limite de vagas para cada curso e a modalidade de concorrência. É considerada a ordem das duas opções de curso conforme indicadas na inscrição pelos candidatos, além do perfil socioeconômico, de acordo com as exigências da Lei de Cotas. Para participar do Sisu, o estudante não pode ter obtido nota zero na prova de redação nem ter feito o Enem como “treineiro”.

Passo a passo para a inscrição:

1º passo: acesse a página do Sisu, clique em “fazer inscrição” e entre com seu perfil do gov.br ou realize seu cadastro.

2º passo: confirme os dados de contato e preencha o perfil socioeconômico para a Lei de Cotas.

3º passo: escolha até duas opções de cursos. Nessa etapa, é possível pesquisar vagas pelo nome do município, da instituição ou do curso, além de ter acesso a detalhes e modalidades disponíveis.

4º passo: confira e confirme os dados do curso e da modalidade escolhidos.

5º passo: após confirmar a inscrição, o candidato será encaminhado para a tela “minha inscrição”, na qual estarão disponíveis informações sobre a opção escolhida, como a classificação parcial.

Opções de curso

Após o início das inscrições, o candidato deve selecionar a primeira e a segunda opções de cursos para os quais deseja concorrer. Ao longo do processo, pode consultar, no seu boletim, as classificações parciais nas opções de cursos escolhidos. As classificações são calculadas a partir das notas de todos os candidatos inscritos naqueles mesmos cursos. Desde sábado, 18 de janeiro, uma vez ao dia, o Sisu calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso.

O cálculo dessas notas é baseado no número de vagas disponíveis e no total de candidatos inscritos naquele curso por modalidade de concorrência. O objetivo é situar o estudante. Não é uma garantia de seleção. Com base na nota de corte, o candidato pode alterar suas opções de curso durante o período de inscrição, sendo considerado válido o último registro feito no sistema até as 23h59 do dia 21 de janeiro. A nota de corte do curso e a classificação parcial podem ser alteradas até o término das inscrições.

Resultado

O resultado da chamada regular está previsto para 26 de janeiro e pode ser consultado no boletim do candidato. Os aprovados têm entre 27 e 31 de janeiro para realizar a matrícula nas instituições de ensino, nas quais devem verificar a disponibilidade de entrega da documentação para matrícula por meio digital ou presencial. Também devem se informar sobre o período e o horário em que serão permitidos a entrega da documentação e demais procedimentos para a matrícula.

Cronograma do Sisu 2025

Resultado: 26 de janeiro de 2025

Matrículas: de 27 a 31 de janeiro de 2025

Manifestação de interesse para constar na lista de espera: de 26 a 31 de janeiro de 2025