Servidor preso por furtar 8 mil seringas é achado morto em cela

O servidor público preso suspeito de furtar 8,6 mil seringas e outros materiais hospitalares do Núcleo Regional de Saúde apareceu morto, na última quarta-feira, 20, em uma cela da delegacia de Vitória da Conquista, na Bahia.

A direção do Núcleo Regional de Saúde começou a desconfiar do sumiço de materiais hospitalares, como luvas descartáveis, seringas e caixas de isopor. Mas os desvios foram descobertos quando a polícia foi chamada para investigar e acompanhar a rotina do Núcleo. Os agentes desconfiaram do servidor, que não teve a identidade divulgada.

De acordo com as investigações, a esposa do funcionário sabia dos furtos. Ambos prestaram depoimento no Distrito Integrado De Segurança Pública (Disep) e, enquanto a ocorrência estava sendo registrada, e os policiais eram ouvidos, o suspeito aguardava em uma cela.

Quando o investigador e o advogado de defesa foram buscar o servidor, o encontraram morto. A delegacia de Vitória da Conquista investiga o caso.