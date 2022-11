Serasa registra mais de 3 milhões de tentativas de fraudes de identidade

O indicador da Serasa Experian registrou mais de 3 milhões de tentativas de fraudes de identidade contra o consumidor, em um período de janeiro a setembro deste ano. Número esse que, representado, indica uma tentativa a cada oito segundos.

Segundo as informações, as fraudes relacionadas ao segmento de bancos e cartões aparecem em primeiro lugar no ranking, com 1,7 milhão de tentativas, seguidas das financeiras, com 528 mil, e do setor de serviços, com 457 mil. O varejo aparece em quarto lugar (254 mil) e o telefônico em quinto, com 79 mil.

Além disso, pessoas entre 36 e 50 anos foram as que mais sofreram tentativas de golpe, com 1,1 milhão. Em segundo lugar aparecem os consumidores de 26 a 35 anos (839 mil), seguidos de pessoas com 51 a 60 anos (427 mil). Os jovens até 25 anos aparecem em quarto lugar (349 mil) e acima de 60 anos em quinto (334 mil).

Confira as tentativas por estado

São Paulo - cerca de 934 mil tentativas Rio de Janeiro - 331 mil tentativas; Minas Gerais - 263 mil tentativas; Paraná - 201 mil tentativas; Rio Grande do Sul - 151 mil tentativas.

Como evitar as tentativas de fraude?

A Serasa recomenda que, ao realizar compras online, o consumidor inclua informações pessoais e dados bancários apenas se tiver certeza que o site é seguro. Além disso, deve estar sempre atento a promoções muito baixas e atrativas, pois cibercriminosos se aproveitam para roubar dados.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)