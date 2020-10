Senador de Roraima chama jornalista sequestrado de 'bandido'

Áudios compartilhados em grupos de WhatsApp e obtidos pela revista Crusoé mostram declarações feitas pelo senador Telmário Mota (Pros-RR) sobre o jornalista Romano dos Anjos, sequestrado na noite da última segunda-feira (26), em Boa Vista, em que ele define o apresentador como “bandido” e “mau caráter”. O próprio parlamentar confirmou a autoria dos envios e compartilhou os arquivos com a equipe de reportagem. “Eu não posso dizer que esse cidadão é do bem. Esse cidadão é um bandido. Esse cara está há seis anos falando mal da minha família, falando mal de mim com mentiras, calúnia e difamação. Só tentando me destruir para tentar eleger o Romero Jucá”, disparou Telmário.

Romano dos Anjos é apresentador da TV Imperial, afiliada da Record TV em Roraima, ligada à família do ex-senador Romero Jucá (MDB) e à atual prefeita de Boa Vista, Teresa Surita (MDB). Os dois, Telmário e Jucá, não fazem segredo da rivalidade que existe entre eles no Estado. Em 2019, durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores do Senado, eles se enfrentaram publicamente, com xingamentos de “ladrão” e “palhaço”.

“Para mim, se o cara não presta, ele pode até morrer. Eu não vou dizer ‘ah, coitadinho, morreu’. Tenho pena não. Se não presta, não presta. Acabou”, disse o senador em uma das gravações, feitas antes de a polícia encontrar o jornalista.

O senador também reclamou da cobertura feita pelo profissional e se queixou de não ter direito de resposta. “Ele deve estar sendo vítima das próprias palavras. Se de fato ele foi sequestrado, que Deus tenha pena dele e salve a vida dele”, completa.

Procurado, o senador reiterou tudo o que disse e questionou o sequestro, dando a entender que o caso havia sido foi forjado. “Reitero tudo que falei. (...) Inclusive, se juntar todas as indenizações de calúnia e difamação que eles fazem, já passa mais de R$ 200 mil. Para mim, ele é um mau caráter. E a polícia precisa investigar, precisa saber como é que aconteceu essa situação. Ela tem muitas interrogações”, disse.

O sequestro

Segundo a Polícia Militar, o jornalista de 40 anos foi abordado por três homens armados e encapuzados enquanto jantava com sua esposa na noite de segunda-feira (26). Ele foi encontrado na manhã desta terça (27), quase 12 horas após o sequestro, o com ferimentos no braço que indicam ter sido vítima de tortura. Levado a um pronto-socorro para receber atendimento médico, Romano relatou ter recebido ameaças recentemente.

A esposa do jornalista, com quem ele estava no momento do sequestro, foi deixada amarrada dentro da residência. Romano foi levado pelos criminosos em seu carro. O crime ocorreu por volta das 20h40 (horário de Roraima), na zona norte de Boa Vista. O veículo do apresentador foi encontrado carbonizado, momentos depois, na BR-174.

A Polícia Civil, que apura o caso, diz que a principal linha de investigação é que o jornalista tenha sido vítima de uma ação do crime organizado, mas não descarta outras hipóteses, como motivação política. Romano é apresentador do policialesco Mete Bronca, da TV Imperial, que traz notícias policiais, de política e denúncias há seis anos.