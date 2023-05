Sem querer, homem joga fora caixa com R$ 20 mil; namorada deu falta do dinheiro

Um morador de Passo Fundo, região norte do Rio Grande do Sul, chamado Rafael está há quase três dias percorrendo os caminhos do lixo reciclável da cidade. Ele e a namorada procuram uma caixa de papelão pequena com R$ 20 mil, que foi descartada em um contêiner de lixo, no centro da cidade, na noite de quinta-feira (25).

VEJA MAIS:

Os dois passaram por uma mudança e, enquanto Rafael organizava o que permaneceria na nova residência, juntou algumas caixas de papelão vazias que não seriam utilizadas e as jogou fora. Ele não sabia, no entanto, que a namorada, que estava viajando quando a mudança ocorreu, colocou as economias do casal em uma pequena caixa vazia.

"Ela não me falou que tinha trocado de lugar, nem me informou onde tinha posto. Depois da mudança sobraram umas caixas de eletroeletrônicos, de outros produtos que havíamos comprado pela internet. Eu sabia do conteúdo que tinha nelas, ou melhor, eu achei que sabia. Em uma caixa específica eu cheguei a pisar para ter certeza que não tinha nada, foi justamente nessa que ela guardou. Depois eu juntei todas e coloquei em um saco de lixo cinza", comentou Rafael.

Busca

Somente um dia depois, na noite de sexta-feira (26), o casal deu falta do dinheiro, quando a namorada de Rafael chegou de viagem e perguntou pelas caixas de papelão. Foi aí que começou a busca pelos R$ 20 mil.

Eles foram até o local onde o dinheiro havia sido descartado, mas o lixo já havia sido recolhido. O próximo passo foi buscar entender como funciona o processo de trabalho dos catadores de recicláveis, para saber se existia uma central de coleta na cidade.

"Fiquei experiente no assunto reciclagem, depois desses últimos dois dias. Descobri que os catadores que andam a pé, dificilmente, catam papelão, pois ele custa menos de 20 centavos o quilo. As latas valem mais, então quem recolheu esses papelões poderia estar de carro ou com aqueles carrinhos que alguns catadores utilizam", disse ele.

Desde então, o casal já passou por algumas cooperativas de reciclagem e falou com catadores que passavam próximo à residência. Na manhã deste sábado (27), eles foram até a central de triagem de lixos de Passo Fundo, mas ainda sem sucesso nas buscas. Na segunda, Rafael vai tentar acesso às câmeras de um comércio próximo ao contêiner.

Rafael realizou um Boletim de Ocorrência online, na sexta (26), para informar a perda do dinheiro, mas a ocorrência ainda não foi protocolada.