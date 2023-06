Sem cueca, policial se masturba na frente de colega de trabalho durante horário de descanso

Uma policial civil registrou um boletim de ocorrência após flagrar um colega de profissão se masturbando enquanto olhava para ela. O caso teria ocorrido durante o horário de descanso do plantão deles, na 54º Distrito Policial, na zona leste de São Paulo, na última sexta-feira (16).

De acordo com o depoimento da vítima, era por volta das 2h quando ela estava dormindo em um dos sofás da sala, quando percebeu movimentos estranhos do agente, mas acabou cochilando novamente por não suspeitar que se tratava de um crime.

No entanto, às 7h30, a vítima abriu os olhos e se deparou com o colega sentado no sofá, sem cueca e se masturbando, olhando para ela.

Em choque

A vítima relatou que ficou indignada e passou a “xingar vigorosamente” o homem, que teria pedido desculpas e vestido as roupas. Segundo ela, os dois se conheciam há oito anos e estavam trabalhando juntos a cerca de três meses.

No registro da ocorrência, a policial relatou que já teria tido problemas com o colega, mas sempre em relação ao consumo de bebidas alcoólicas.

Importunação sexual

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), o caso foi registrado como importunação sexual e está sendo apurado pela Corregedoria da Polícia Civil. A pasta afirmou que não vai divulgar mais detalhes sobre o caso “devido à natureza da ocorrência”.

(Carolina Mota, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)