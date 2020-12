Seis crianças e um adulto morrem após carro cair dentro de rio

Seis crianças e um adulto morreram depois que o carro em que estavam caiu dentro de um rio, na noite de segunda-feira (14). A tragédia familiar que chocou moradores aconteceu em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, no RJ.

Os seis crianças eram da mesma família. Enzo Gabriel, de 2 anos, Kemilly Sophia, 6, Phandora, 8, e Ana Laisa, 4, eram irmãos; Brunna Vitória, de 3 anos, e Erick, de 12, eram seus primos.

Duas jovens, de 18 e 13 anos, também estavam no carro e tiveram ferimentos leves. Elas foram encaminhadas para o hospital Ferreira Machado. Segundo informações da família, a mais velha delas é mãe de Brunna.

O motorista, Adilson, tinha 45 anos e era amigo da família. O veículo comportava apenas cinco pessoas, mas transportava nove ocupantes no momento do acidente.

Os corpos do motoristas e de cinco dos menores foram resgatados ainda na segunda-feira (14). A sexta criança, Ana Laisa, chegou a ser dada como desaparecida, mas o corpo dela foi encontrado na manhã desta terça-feira (15).

O carro caiu de uma ponte que passa por um córrego na RJ-208, na altura do bairro da Tapera. De acordo com testemunhas, o motorista tentou desviar de um ciclista, perdeu o controle do carro e caiu dentro do rio.

Na manhã desta terça (15), o veículo foi retirado de dentro da água pela equipe dos bombeiros, com apoio dos Mergulhadores do 5º Grupamento da corporação.

Segundo os familiares das crianças, Adilson levou as seis crianças e as duas jovens para passar o dia na Lagoa de Cima, tradicional balneário da região.