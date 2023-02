Secretário de SP diz que famílias inteiras ainda podem estar soterradas

O secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, destacou que há possibilidade de haver famílias inteiras soterradas na região de São Sebastião, no litoral norte do estado, após os deslizamentos que atingiram a região.

A última atualização da Defesa Civil contabilizou 48 mortos e 38 pessoas desaparecidas. O último número, no entanto, não é tratado como oficial, já que podem haver oscilações. Há 1.730 desalojados e 766 desabrigados.

“Pessoas desaparecidas são aquelas que algum familiar relatou que o parente não voltou para casa. Segundo relatos de moradores, residências que estariam com toda a família no local, principalmente na Barra do Sahy, podem estar soterradas. Então pode haver a possibilidade de ninguém ter dado falta dessas pessoas que estão soterradas”, afirmou Derrite em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (22/2).

O secretário afirmou ainda que não há perspectiva para o término dos trabalhos de busca e de recuperação dos estragos.

“Passado determinado período, onde a chance de vida humana já é muito precária, aí entra o maquinário para o encontro de corpos. Creio eu que, a partir do final de semana, os bombeiros entram com maquinário mais pesado”, disse Derrite.



(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)