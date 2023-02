Litoral norte de SP tem alerta de novos temporais até o fim da semana

O litoral norte de São Paulo está sob alerta devido à previsão de continuidade de chuvas, o que pode representar riscos para a população. É recomendável que as pessoas sigam as orientações da Defesa Civil e busquem apoio em caso de necessidade.

As chuvas já causaram 48 mortes na região durante o último fim de semana de carnaval. Segundo a Climatempo, até sexta-feira, 24, é esperada a ocorrência de cerca de 200 mm de chuva no litoral norte e na Baixada Santista, com possibilidade de temporais diários.

Tarde e noite concetram maior risco

As chuvas devem ocorrer na forma de pancadas, principalmente durante as tardes e noites, com acumulados de 30 a 50 mm por dia, o que pode causar alagamentos e quedas de árvores. Com o solo encharcado das chuvas do fim de semana, há um risco ainda maior de deslizamentos.

Nesta Quarta-feira de Cinzas, houve sol entre nuvens durante a manhã, mas a aproximação de uma nova frente fria deve trazer nuvens carregadas e pancadas de chuva moderadas e fortes ao longo do dia, com possibilidade de intermitência até o início da noite.