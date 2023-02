Tragédia no litoral de SP: Tarcísio diz que veículos com doações para as vítimas foram saqueados

Nesta quarta-feira (22), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que veículos que transportam doações a moradores do litoral paulista atingidos pelas chuvas teriam sido roubados.

“Estão saqueando caminhonetes com mantimentos doados. Coloquei o Choque (da Polícia Militar) para acabar com isso”, afirmou ao blog de Andrea Sadi, no G1. Segundo Tarcísio, algumas pessoas que haviam se dirigido a abrigos voltaram para suas casas, devido a saques. “Algumas simplesmente não querem sair”, completou o governador.

De acordo com o o governo estadual, na última terça-feira ( 21), o policiamento na região foi reforçado com 80 policiais do Choque. Nesta quarta-feira (22), devem chegar mais 300 policiais para o policiamento preventivo na região. Após o temporal do último fim de semana, o governador transferiu seu gabinete para a prefeitura de São Sebastião para tomar as providências relativas ao enfrentamento dos efeitos da tragédia.

As equipes de resgate continuam a trabalhar nesta quarta na busca por vítimas. O mais recente balanço da Defesa Civil aponta 48 mortes, sendo 47 em São Sebastião e 1 em Ubatuba.

De acordo com o govenador, 38 pessoas ainda estão desaparecidas. Momentos antes, o tenente-coronel Hengel Ricardo, coordenador da Defesa Civil paulista, disse que podiam ser 57. “Esse numero de desaparecidos pode flutuar, pode ser que a gente encontre mais gente, menos gente”, justificou o governador.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).