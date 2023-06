Saque-Aniversário liberado hoje (1º) para nascidos em junho; veja como sacar

Mais uma parcela do Saque-Aniversário foi liberada neste ano: desta vez, a parcela do saldo do FGTS foi liberada para os trabalhadores nascidos em junho, que têm até agosto para realizar a movimentação do montante.

Pago todos os anos, no mês de aniversário do trabalhador, o Saque-Aniversário libera uma parcela do saldo do FGTS para milhões de brasileiros todos os meses. Os trabalhadores nascidos em junho que optaram pelo formato de saque do FGTS já podem realizar a movimentação do montante, que foi depositado nesta quinta-feira, 1º de junho. É importante lembrar que o benefício deve ser movimentado em até três meses e retornará para a conta do FGTS do trabalhador, caso contrário.

Apesar de bastante criticada pelo atual ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a modalidade vem crescendo de popularidade no Brasil, chegando a mais de três milhões de novos beneficiários somente nos três primeiros meses de 2023.

As mudanças prometidas pelo ministro ainda não foram discutidas pelo Congresso Nacional e nem mesmo pelo Conselho Curador do FGTS. São elas:

Liberação do saldo total em caso de demissão mesmo para trabalhadores que optaram pelo Saque-Aniversário;

Limitação do uso do Saque-Aniversário para crédito consignado.

Qual o valor do Saque-Aniversário?

O valor do Saque-Aniversário varia de acordo com a quantidade disponível na conta do FGTS do trabalhador. Confira a tabela:

Saldo de até R$500 - Alíquota de 50%;

Saldo entre R$501 e R$1.000 - Alíquota de 40% + R$50 de parcela adicional;

Saldo entre R$1.000,01 e R$5.000 - Alíquota de 30% + R$150 de parcela adicional;

Saldo entre R$5.000,01 e R$10.000 - Alíquota de 20% + R$650 de parcela adicional;

Saldo entre R$10.000,01 e R$15.000 - Alíquota de 15% + R$1.150 de parcela adicional;

Saldo entre R$15.000,01 e R$20.000 - Alíquota de 10% + R$1.900 de parcela adicional;

Saldo acima de R$20.000,01 - Alíquota de 5% + R$2.900 de parcela adicional.

Como sacar o Saque-Aniversário?

O Saque-Aniversário pode ser movimentado de maneira 100% digital. Através do aplicativo do FGTS, o trabalhador poderá consultar os valores liberados e solicitar o saque, indicando a conta onde ele deverá ser depositado.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)