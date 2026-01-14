Salva-vidas morre durante trabalho em parque aquático

Um salva-vidas do parque aquático Wet’n Wild, em Itupeva, São Paulo, morreu durante o trabalho na tarde dessa terça-feira (13). O homem, de 24 anos, “apresentou uma intercorrência após realizar uma intervenção em uma das atrações”, segundo a administração do local. Confome boletim de ocorrência, ele se afogou em um brinquedo.

VEJA MAIS

Outros funcionários do parque prestaram os primeiros socorros quando identificaram a situação e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem, identificado como Guilherme da Guerra Domingos, foi levado ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, por meio do Serviço de Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde municipal, conforme a Prefeitura de Itupeva. A morte do salva-vidas foi confirmada na unidade.

O parque Wet’n Wild suspendeu as atividades ainda durante a tarde e permanece fechado nessa quarta-feira (14), por “respeito ao funcionário e aos demais colaboradores”, de acordo com a administração. Em nota, o local disse que está prestando apoio a familiares de Guilherme. O ocorrido é investigado pelas autoridades.

Em boletim de ocorrência registrado na delegacia de Itupeva, um funcionário informou que o salva-vidas, que trabalhava no local há dois anos, mergulhou em um brinquedo chamado Walter Bomb. O equipamento possui três toboáguas e Guilherme, conforme relato, foi sugado pelo ralo ao tentar recuperar a aliança de um turista. Ele ficou preso e “em razão disso, […] veio a se afogar”, afirma trecho do documento policial divulgado pela Folha de São Paulo.