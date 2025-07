Saída de Bolsonaro da Câmara é marcada por tumulto e danos ao patrimônio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gerou aglomeração e tumulto ao deixar a Câmara dos Deputados nesta segunda-feira (21/7). A confusão, registrada na saída do ex-mandatário, terminou com danos ao patrimônio público: uma mesa foi destruída e o púlpito do local ficou completamente bagunçado. O Departamento de Polícia Legislativa foi acionado para controlar a situação.



De acordo com portais nacionais de notícias, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou que se machucou durante a confusão. “Alguém me deu uma celularzada no olho”, disse o parlamentar à coluna, bem-humorado e sem transparecer gravidade.

