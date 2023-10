Saiba tudo sobre casamento de bilionário brasileiro em Fenando de Noronha

Em uma cerimônia com 400 convidados de diversos países, o casamento do empresário bilionário brasileiro Henrique Dubugras, de 27 anos, fechou o Forte dos Remédios, em Fernando de Noronha. Entre eles, estaria o empresário e fundador da Microsoft, Bill Gates. A cerimônia será na tarde de sábado (7), após uma série de quatro dias de eventos no arquipélago.

Henrique Dubugras é empresário do ramo de Tecnologia da Informação. Em 2022, ele entrou na lista de bilionários da revista Forbes. A noiva é a engenheira de software Laura Fiuza.

O Forte dos Remédios fechou a visitação por dez dias, com a informação de que seriam feitos serviços de manutenção programados e um evento privado.



A fortaleza é administrada por um consórcio de empresas privadas. O grupo venceu uma licitação do governo do estado e paga R$ 238 mil por mês ao poder público, o que lhe permite explorar comercialmente o espaço. A direção do consórcio informou que a locação do forte para um evento fechado custa R$ 100 mil por dia.

Entre os convidados, estão empresários e nomes de destaque no segmento de TI mundial.



Bill Gates estaria na seleta lista de pessoas convidadas para a celebração, mas não é certo que ele compareça. O bilionário viajaria apenas de jato, e devido estar em obras, o aeroporto de Fernando de Noronha está impedido pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de receber esse tipo de aeronave.



Os números do casamento

Quatro dias de festas, com previsão de 400 convidados;

Aluguel do Forte dos Remédios, estimado em R$ 100 mil por dia, onde será realizada a cerimônia, no sábado (7);

20 toneladas de insumos - incluindo alimentos, louças, pratos, equipamentos de som, Iluminação e decoração - transportados de navio para Fernando de Noronha a um custo estimado em R$ 50 mil;

A Azul Linhas Aéreas fez três voos exclusivos para transportar convidados e pessoas que estão trabalhando nos eventos;

Uma aeronave de carga pousou na ilha carregada com as flores utilizadas na decoração;

Um helicóptero e dois aviões de pequeno porte também estão mobilizados no aeroporto de Fernando de Noronha para atender o evento;

As principais pousadas de Fernando de Noronha estão com ocupação de 100% com a hospedagem dos noivos, convidados e profissionais que estão atuando no casamento.



Henrique Dubugras é um empresário de 27 anos, que ficou bilionário após a criação da startup de cartões de crédito corporativos Brex, em 2017, com o sócio Pedro Franceschi, de 26 anos.

Eles foram listados como novos bilionários pela revista Forbes em 2022, quando a empresa foi avaliada por investidores em US$ 12,3 bilhões, valor estimado em R$ 63,5 bilhões, de acordo com a cotação atual do dólar. Cada um dos sócios detém US$ 1,5 bilhão.

A noiva, Laura Fiúza, é engenheira de software, formada pela Universidade da Califórnia, em 2018. Ela concluiu o mestrado em Ciências da Computação em 2020, na Universidade Stanford. Desde janeiro de 2022, trabalha na empresa Open Sea como engenheira de software.



Preparativos

O casamento está movimentando a economia da ilha, e muitos moradores estão satisfeitos com a movimentação econômica que a festa está trazendo, além da divulgação do destino turístico.

Foram reservados os principais hotéis e pousadas de Fernando de Noronha para receber os convidados.

As quatro hospedagens mais caras do arquipélago foram fechadas apenas para o casório: a Pousada Maravilha, o Nannai e a pousada Akanã – cujas diárias custam a partir de R$ 3.400, dependendo da temporada da viagem.



Além delas, outras pousadas de padrão superior, com diárias entre R$ 2 mil e R$ 3 mil, também estão com 100% de ocupação com parte dos convidados do evento.



A maior parte dos profissionais envolvidos na produção do evento chegou do continente. A alimentação do casamento está sob responsabilidade do Buffet Capim Santo, de São Paulo. Já a decoração será feita pela empresa Bossa Nova Festas.

Todos os insumos do casamento, incluindo alimentos, louças, pratos, equipamentos de som, iluminação e decoração - chegaram de navio. Ao todo, foram cerca de 20 toneladas transportadas, a um custo estimado de R$ 50 mil.

Os profissionais da ilha que vão trabalhar no casamento participaram de uma reunião na quinta-feira (5). Cada trabalhador receberá R$ 250 por turno. Está proibido o uso de telefones celulares, brincos e qualquer outro adereço.

A cerimônia está marcada para às 16h30 de sábado (7), porém, o primeiro turno dos profissionais inicia às 10h. Ao chegar ao local, cada pessoa receberá o uniforme. As mulheres serão maquiadas por um profissional da equipe do casamento.



Uma série de eventos em quatro dias

Ao todo, estão programados quatro dias de festas. O primeiro evento do matrimônio aconteceu na noite da quarta (4), no bar Mirante do Boldró, que foi fechado para a programação.

O segundo evento aconteceu na quinta (5), no Bar do Meio. Uma foto do DJ paulista Henrique Secchi, tirada do local da festa e uma paisagem do mar no final da tarde deram a dica de que o segundo dia de celebração começou cedo.

No convite, ao qual o portal g1 teve acesso, a indicação de "dress code" informava que todas as pessoas deveriam estar vestidas com roupas da cor branca.



O terceiro evento, que acontece nesta sexta (6), é uma "beach party", na Praia do Bode, com início às 11h. O grande evento é a cerimônia de sábado, no Forte dos Remédios, com previsão de início às 16h30.

Os noivos e alguns convidados também já fizeram passeios turísticos na ilha. Realizaram mergulho autônomo por quatro dias, desde domingo (1º), com embarcação e staff exclusivos para o serviço.



Em Fernando de Noronha, o evento virou motivo de muitas conversas e adivinhações sobre as atrações musicais.