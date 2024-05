VÍDEO: Mulher tem celular roubado ao tirar 'selfie' em calçada

Uma jovem teve o celular roubado por um homem de bicicleta na manhã de quarta-feira (22), em uma avenida da cidade Águas Claras, no Distrito Federal. O crime ocorreu no momento em que ela parou na calçada para tirar uma selfie. Uma câmera de segurança registrou o momento exato em que o criminoso se aproxima da jovem e arranca o celular da mão dela, fugindo logo em seguida.

Segundo a Polícia Militar (PMDF), o roubo ocorreu por volta das 10h, na Avenida das Araucárias. Após serem notificados sobre a ocorrência, agentes militares iniciaram buscas pela região, mas não encontraram o suspeito.

Imagens do crime foram divulgadas na internet e uma pessoa que conhecia o criminoso entrou em contato anonimamente com a PMDF, fornecendo informações relevantes. Uma equipe do 17º Batalhão de Polícia Militar (BPM) conseguiu localizá-lo e prendê-lo. O suspeito foi levado para a 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde foi detido.

A Polícia Civil apreendeu a bicicleta e pedirá à Justiça que o item seja convertido em “perda e danos” em benefício da vítima.

O homem que aparece no vídeo já foi preso pela PMDF 11 vezes por crimes como tráfico de drogas, uso e porte de entorpecentes, furto de bicicletas, furto de veículos e furto de celulares. As informações são do portal Metrópoles e Águas Claras Mídias.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)