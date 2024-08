Saiba quem são as 5 vítimas do acidente aéreo no Mato Grosso

Um avião de pouso convencional com dois motores caiu na zona rural de Apiacás, a 1.005 km de Cuiabá, na manhã desta quinta-feira (15). Cinco pessoas morreram no acidente, entre elas o empresário Arni Alberto Spiering, conhecido por seu trabalho no ramo de transportes de combustíveis e sementes, dois netos dele, um funcionário de fazenda e o piloto.

A areonave saía da 'Pousada Amazônia Fishing Lodge', que fica na divisa do Mato Grosso com o Pará. Segundo o estabelecimento, o grupo estava hospedado há dois dias há dois dias para praticar pesca esportiva. Nesta quinta, voltariam para casa, quando ocorreu o acidente.

As vítimas

Entre as vítimas da tragédia estão o empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, conhecido por sua atuação nos setores de sementes e transporte de combustíveis. Os netos do empresário, João Marcos e Arni Alberto Spiering Benez também perderam a vida no acidente. Já Ademar, natural de Presidente Prudente (SP), era agrônomo e gerente comercial da empresa de sementes e combustíveis de Arni, que morava em Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá.

A quinta e última vítima a ser reconhecida pela polícia é o piloto Ricardo Hernandes, de 45 anos. Ele era o responsável por conduzir a aeronave de pequeno porte, que tinha como destino a cidade de Pontes e Lacerda, também em Mato Grosso.

De acordo com a Politec, as equipes ainda trabalham no local para retirar os corpos das vítimas e encaminhá-los ao Instituto Médico Legal (IML) de Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá.