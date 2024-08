Empresário e ex-presidente de time de futebol está entre as vítimas de queda de avião no Mato Grosso

O empresário Arni Alberto Spiering, de 70 anos, conhecido por sua atuação nos setores de sementes e transporte de combustíveis, estava entre as vítimas do acidente aéreo que aconteceu nesta quinta-feira (15/08) em uma área rural a aproximadamente 60 quilômetros de Apiacás, no Mato Grosso. Além dele, dois de seus netos também estavam a bordo da aeronave de pequeno porte.

Arni teve trajetória como presidente do União Esporte Clube de Rondonópolis, sendo homenageado com o título de cidadão mato-grossense por sua contribuição ao clube. Durante sua gestão, o União conquistou o Campeonato Estadual Mato-Grossense em 2010, vencendo o Operário de Várzea Grande por 3 a 2, encerrando um jejum de mais de 37 anos sem títulos. Em reconhecimento, após a queda da aeronave, o clube emitiu uma nota de pesar.

Empresário era sócio-torcedor do Inter

Apesar de sua forte ligação com o União de Rondonópolis, Arni era natural de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, e torcedor do Internacional, clube pelo qual possuía até uma carteirinha de sócio, conforme relatado pelo Globo Esporte.

No momento do acidente, a aeronave transportava cinco pessoas e havia decolado de uma pousada próxima ao rio Teles Pires. Após aproximadamente 50 minutos de voo, a aeronave caiu em uma região conhecida como "Paredão". Equipes da Polícia Militar e da Polícia Judiciária Civil isolaram o local, onde, até o momento, dois corpos carbonizados foram localizados.