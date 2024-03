Saiba quem era o advogado morto a tiros na frente da OAB do Rio de Janeiro

Na última segunda-feira (26), o advogado Rodrigo Crespo, de 42 anos, foi assassinado em frente à sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Rio de Janeiro. Rodrigo era especialista em causas cíveis e empresariais.

Quem era o advogado morto em frente a OAB do Rio de Janeiro?

Rodrigo se formou na PUC-RJ, em 2005. Em 2008, se especializou na Fundação Getúlio Vargas (FGV), em Direito Civil Empresarial (contratos). Era sócio-fundador do Marinho & Lima Advogados, que tem escritório na Avenida Marechal Câmara, no Centro do Rio.

O advogado era conhecido entre amigos e colegas do Direito por ser uma pessoa de bom trato e sem problemas na carreira. Estava recém separado.

Segundo o portal G1, nos últimos anos, Rodrigo atuou em ações de resgate de investimento de criptomoedas. Em uma dessas ações, ele conseguiu o bloqueio de contas de algumas pessoas envolvidas em esquemas de pirâmide.

Como aconteceu o assassinato do advogado em frente a OAB do Rio de Janeiro?

Na tarde da última segunda-feira (26), o advogado saiu do seu escritório acompanhado de um sobrinho para fazer um lanche. Ao deixar o prédio, conforme relatos de testemunhas, uma pessoa encapuzada se aproximou, chamou-o pelo nome e atirou diversas vezes quase à queima-roupa. O criminoso disparou pelo menos outros oito tiros contra o advogado, e às 17h27, a Polícia Militar foi acionada para investigar o crime. Em seguida, a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil também foi chamada.

Após os disparos, o agressor fugiu em um veículo branco. Policiais civis estão em busca das câmeras de segurança do local. O assassinato ocorreu a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seccional Rio, da Defensoria Pública e do Ministério Público estadual. Vale destacar que o advogado já atuou em casos da área cível, prestando serviço para a Souza Cruz.