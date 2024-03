Ação para matar advogado no Centro do Rio durou 14 segundos

Os responsáveis pela investigação do assassinato do advogado Rodrigo Marinho Crespo, de 42 anos, acreditam que o crime pode ter sido uma execução a mando de alguém.

Há suspeitas, pelo horário do acontecimento - fim da tarde da segunda-feira (26) - de que os criminosos tenham estudado os hábitos e a rotina do advogado.

Testemunhas afirmam que os bandidos estavam em um carro branco e que sabiam o nome de Rodrigo. Especialista em direito civil empresarial, ele tinha hábito de descer do escritório para tomar café e interagir com as pessoas.

Os bandidos foram extremamente rápidos: toda ação durou 14 segundos. O carro ficou parado em fila dupla, quando o criminoso responsável pelos tiros desceu e efetuou os disparos contra Rodrigo.

Homem não parou de atirar

Outras testemunhas ficaram desesperadas e, então, fugiram do local. Porém, a câmera de segurança da região registrou todo ocorrido. O bandido continuou atirando na vítima, mesmo ele já estando caído no chão.

De acordo com o G1, nos últimos anos, Rodrigo Marinho esteve envolvido em causas para recuperar investimentos de criptomoedas. Em uma dessas operações, conseguiu bloquear contas de algumas pessoas ligadas a esquemas de pirâmide.