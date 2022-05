Saiba quais são os tipos de café e suas diferenças

Comemorado anualmente no dia 24 de maio, o Dia Nacional do Café marca o início da colheita do fruto em várias regiões do Brasil, que é um dos maiores produtores e consumidores da bebida. Em qualquer hora do dia, um bom café é a pedida para aqueles que querem mais energia para encarar o dia-a-dia ou para relaxar após alguma refeição. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou quais são os tipos de café e suas diferenças; confira.

Tipos de grãos de café

A variedade de tipos de grãos em diversas partes do mundo é o fator responsável pelos diferentes sabores de café. Os mais conhecidos são o Bourbon, Catuaí e Novo Mundo. Conheça algumas delas:

Robusta

Aspecto rústico e sabor acentuado, muito encontrado em forma de café liofilizado e de blends (mistura planejada de diferentes tipos e variedades de grãos com o objetivo de obter uma bebida equilibrada e de boa qualidade).

Canilon

De folhas enrugadas e grãos menores, o Canilon apresenta um amargo bem marcante. Essa característica é acentuada devido à quantidade de cafeína (2,2%) e baixa presença de açúcar (3% a 7%).

Arábica

O mais consumido e produzido no mundo, o café Arábica possui um sabor suave e naturalmente adocicado.

Bourbon

Muito produzido no sul de Minas Gerais, o café Bourbon é comum pelo seu aroma intenso e suave.

Catuaí

O café Catuaí é resultado do cruzamento de dois tipos, o Novo Mundo e Caturra. A característica mais marcante é a doçura natural e o rendimento para o produtor.

Novo Mundo

O novo mundo é muito usado em torras mais escuras, pois é mais encorpado e doce que as outras variedades.

Caturra

Muito encontrado na região da Serra do Caparaó, em Minas Gerais, o Caturra é dito como uma mutação da variedade do Bourbon.

Acaiá

O acaiá é a forma pura do Novo Mundo, ele é considerado um café raro e de características mais acentuadas, principalmente quando cultivado em altitudes elevadas.

Tipos de bebidas feitas com café

Existem inúmeras formas de apreciar um bom café, seja ele gelado, um simples expresso ou um drink alcoólico. Os mais consumidos são: espresso, cappuccino, irish coffee, café latte, macchiato, mocha e duplo.

Café Espresso

O café Espresso (sim, com 's' mesmo) é a receita tradicional do café, é o "puro", sem adição de leite ou qualquer outro ingrediente. A propósito, a grafia 'espresso' é utilizada em respeito aos mestres italianos, que expandiram para o mundo o hábito de beber café feito em máquina, e significa “sob pressão”, ou seja, quando uma pequena quantidade de água aquecida e pressurizada passa por um bolo comprimido de grãos de café moídos.

Cappuccino

O Cappuccino é uma invenção italiana que mistura café espresso e leite vaporizado. Em alguns estabelecimentos, a bebida também é servida com canela e chantilly. Às vezes, dependendo do local, é nomeada de cappuccino brasileiro.

Irish Coffe

O Irish Coffee é uma invenção irlandesa que mistura café, uísque e uma camada de creme.

Café Latte

Também de origem italiana, o Latte é uma simples mistura de café com leite, também conhecido como pingado em algumas regiões.

Café Macchiato

O Macchiato é uma alternativa mais adocicada do espresso com uma "macchi di latte" (mancha de leite) vaporizada.

Café Mocha

O Mocha ou Mocaccino é um tipo de café espresso com leite vaporizado, espuma de leite e calda de chocolate.

Café Duplo

Essa alternativa nada mais é do que duas medidas do café espresso servido em uma xícara.

