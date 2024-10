Saiba por que o Dia do Aviador é comemorado no dia 23 de outubro

Nesta quarta-feira (23), o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira (FAB) está sendo celebrado no Brasil. Além dos pilotos e dos profissionais da aviação no geral, a data homenageia o histórico momento em que Alberto Santos Dumont realizou, pela primeira vez, um voo com um aparelho mais pesado que o ar, o então 14-Bis, avião criado por ele.

Em 23 de outubro de 1906, o brasileiro, nascido em Minas Gerais, entrou para sempre na história da aviação quando voou 60 metros sem encostar a aeronave no chão, no Campo de Bagatelle, em Paris, diante de uma multidão e da Comissão Oficial do Aeroclube da França.

Naquele dia o 14-Bis subiu dois metros de altura acima do chão, o que foi o bastante para a humanidade olhar para cima e para o futuro de forma diferente.

O 14-Bis subiu 2 metros de altura e voo por cerca de 60 metros (Foto: domínio público)

O evento histórico abriu caminho para o desenvolvimento da aviação moderna e também fundamentou a formação da FAB, autoridade responsável pela defesa do espaço aéreo brasileiro.

A ratificação da data foi feita pela Lei nº 218, de 4 de julho de 1936, trinta anos após o feito de Dumont.

"O Dia do Aviador e da Força Aérea não apenas celebra a história de conquistas e inovações, mas também reafirma o compromisso contínuo da FAB com a defesa e o desenvolvimento do Brasil. Essa jornada, marcada pela inovação e pelo compromisso com a soberania, é uma fonte de orgulho para todos os brasileiros", afirma a força sobre a data comemorada nesta quarta.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)