Saiba como ver a zona e a seção no Título de Eleitor e online

As dúvidas relacionadas ao local de votação acontecem todos os anos. Mudanças, enganos e confusões com os detalhes relacionados às informações individuais dos eleitores são comuns. Mas é possível ter acesso a todos esses itens, tanto pelo título online, quanto pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira como ver a zona e a seção no Título de Eleitor e online:

Pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o eleitor tem acesso a diversas informações relacionadas ao título. Desde de biometria, documentos, consultas e emissão do registro, são inúmeros os serviços oferecidos pelo órgão.

Como ver a zona e a seção eleitoral?

Para ver a zona e a seção eleitoral, a pessoa deve: