Sobe para 13 o número de mortos por leptospirose no RS após enchentes

Nesta terça-feira (4/6), a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou mais cinco mortes por leptospirose, relacionadas às enchentes. Agora, o total de óbitos pela doença é de 13.

As cinco mortes por leptospirose confirmadas fizeram desta terça-feira o dia com mais registros desde que os óbitos começaram a surgir. Ainda há sete casos em investigação e outros cinco foram descartados por as mortes não terem relação com a leptospirose.

Todas as 13 mortes registradas são de homens. A faixa etária com mais óbitos é a de 50 a 59 anos, com seis registros. As pessoas com idade de 60 a 69 anos tiveram três vidas perdidas. As demais são nas idades de 30 a 49 anos.

Boletim epidemiológico

O informe epidemiológico da saúde estadual indica que o período com mais mortes foi a semana epidemiológica 20, do dia 12/5/2024 ao 18/5/2024.

O total de casos notificados é de 3.658. Destes, 242 foram confirmados, o que equivale a 6,6% do total. A secretaria estadual não informa quantos foram descartados.

O município com mais registros é Porto Alegre, com 1.091. Na sequência, aparecem Canoas (271), Sapucaia do Sul (188), Novo Hamburgo (139) e São Leopoldo com (135).

Hepatite

A hepatite A também é uma preocupação para as autoridades de saúde do Rio Grande do Sul. A doença teve 17 casos notificados e um confirmado até o momento.