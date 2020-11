Rodízio de energia no Amapá funciona na região central, mas deixa periferia no escuro

O sétimo dia de apagão no Amapá estreou o sistema de rodízio no abastecimento de energia elétrica, após recuperação de parte da subestação que foi consumida por um incêndio. No entanto, na capital, o rodízio privilegiou a região central - em bairros como o do Trem onde mora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM)- e deixou a periferia sem luz.

LEIA MAIS:

Sem energia elétrica, Amapá vira zona de guerra

Apagão no Amapá: empresa instaura rodízio de energia com duração de 6 horas; veja como

Apagão no Amapá: peixes apodrecem sem geladeira e aluguel de tomadas vira negócio

Geradores vão reforçar abastecimento de água no Amapá

A CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) foi procurada e informou à reportagem do Estaode S. Paulo que o serviço está funcionando nos bairros das 6h às 12h e das 18h à 0h, como anunciado no cronograma divulgado no último domingo (8). Por outro lado, justificou a ausência total de energia em bairros periféricos pontuando a existência de hospitais e outras unidades de saúde na região central.

O rodízio de energia deve acontecer até a conclusão do restabelecimento total no estado, previsto pelo Ministério de Minas e Energia para o próximo fim de semana, sem dia definido. Contudo, a Justiça Federal do Amapá havia determinado, na noite de sábado (7), que a empresa multinacional Isolux deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em todo o estado no prazo de três dias. A decisão fixa multa de R$ 15 milhões em caso de descumprimento.

O apagão no estado foi ocasionado por um incêndio em uma subestação de energia na capital do Amapá, na última terça-feira (3). Com isso, 13 das 16 cidades do estado ficaram sem luz.