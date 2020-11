Apagão no Amapá: empresa instaura rodízio de energia com duração de 6 horas; veja como

CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá) montou o cronograma após a subestação incendiada voltar a funcionar com um transformador. Operação de retorno da energia contou com apoio de hidrelétrica

Com informações da Rede Amazônica