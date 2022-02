RG único: presidente Bolsonaro lança nova carteira de identidade nacional, entenda

Será lançado nesta quarta-feira (23), o RG único, criado com o objetivo de coibir fraudes. De acordo com o Governo Federal, a possibilidade de retirar uma identidade em cada uma das unidades da federação gera o risco, por exemplo, de um benefício social ser expedido mais de uma vez para a mesma pessoa. Com a mudança, o número do CPF será adotado como padrão de identificação em todo o território nacional de maneira obrigatória até 6 de março de 2023. As informações são do Portal O Tempo.

VEJA MAIS

O novo modelo vai permitir cadastro de informações sobre a saúde do titular, tais como tipo sanguíneo e fator RH, além da disposição em doar órgãos. Para emiti-lo, o cidadão continuará procurando as secretarias de segurança nos estados, que deverão fazer o registro no cadastro único federal.

Também será permitido acessar o documento pelo aplicativo do Gov.br. A previsão é de que ele deixe de ser impresso na forma física em até 10 anos.

A mudança foi coordenada pela Secretaria de Modernização do Estado da Secretaria Geral da Presidência da República junto com o Ministério da Economia. Quem já tem o RG antigo poderá continuar usando por até 10 anos. Aqueles com 60 anos ou mais poderão manter o anterior por tempo indeterminado.