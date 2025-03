Resumão do Caso Vitória: veja o que se sabe até agora

Uma semana após o desaparecimento da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, no dia 5 de março, seu corpo foi encontrado em Cajamar, São Paulo. A investigação continua em andamento, com um suspeito preso e vários outros sendo investigados. A principal linha de investigação é de que o crime possa ter sido motivado por vingança.

O Desaparecimento e as Primeiras Pistas

Vitória desapareceu no trajeto de volta para casa, após o trabalho em um shopping. Imagens de câmeras de segurança confirmaram sua saída do local, e testemunhas disseram que ela chegou ao ponto de ônibus em Ponunduva, zona rural de Cajamar, antes de desaparecer. Durante o trajeto, ela enviou mensagens para uma amiga, dizendo que estava com medo de dois homens que a assediaram e outros dois rapazes que a acompanharam no ônibus.

O Corpo Encontrado

O corpo de Vitória foi encontrado em uma área de mata a cerca de 5 km de sua casa. O reconhecimento foi feito pelos familiares, que identificaram a jovem pelas tatuagens. O corpo estava em estado avançado de decomposição.

VEJA MAIS

Prisões e Suspeitos

O principal suspeito é Maicol Antonio Sales dos Santos, que foi preso após fortes indícios de envolvimento no crime, incluindo contradições em seus depoimentos. A polícia também investiga Daniel Lucas Pereira, mas ele teve sua prisão negada, sendo alvo apenas de buscas.

Hipóteses de Motivação

A polícia trabalha com duas possíveis motivações: vingança e ameaça. A primeira linha investiga a possibilidade de alguém ter encomendado a morte de Vitória, enquanto a segunda considera recentes ameaças que ela teria recebido. A polícia também investiga se a jovem pode ter sido mantida em cárcere antes de ser morta.

Outros Investigados

Além de Maicol e Daniel, a polícia investiga mais seis pessoas, incluindo um ex-namorado da vítima, dois jovens que estavam com ela no ônibus, dois homens que a assediaram e um rapaz que pode ter emprestado o carro usado no crime.