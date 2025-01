Resultados do Enem 2024 serão divulgados na próxima segunda-feira (13)

O Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciaram que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 serão divulgados na segunda-feira, 13, às 10h (horário de Brasília).

Além da liberação das notas, a coletiva de imprensa na sala de Atos do MEC, em Brasília (DF), apresentará detalhes sobre o programa Pé-de-Meia Licenciaturas. A iniciativa tem como objetivo incentivar o ingresso, a permanência e a conclusão de cursos de licenciatura por meio dos programas Sisu, Prouni e Fies, voltados a estudantes que alcançaram alto desempenho no exame.

Os interessados poderão conferir suas notas diretamente na página oficial do Enem, utilizando login e senha cadastrados. As pontuações são importantes para acessar diversas oportunidades no ensino superior em instituições públicas e privadas de todo o país.