Restituições do segundo lote do IR 2022 serão pagas hoje

O segundo lote das restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) de 2022 será pago nesta quinta-feira (30) pela Receita Federal, juntamente com restituições de anos anteriores. As informações são da Agência Brasil.

No Pará, o valor total de R$ 182.225.653,87 será distribuído entre 108.901 contribuintes. Já na 2ª Região Fiscal, composta pelos Estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, são 237.011 contribuintes que terão direito a créditos no valor total de R$ 396.884.205,70.

Os contribuintes atendidos pela Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas somam 65.472 contribuintes que terão direito a R$ 117.006.773,33. Enquanto em Marabá, serão R$ 44.150.188,42 para 28.939 contribuintes e em Santarém são R$ 21.068.692,12 para 14.490 contribuintes.

O calendário original de restituição foi mantido, tendo 5 lotes a serem pagos entre maio e setembro, no último dia de cada mês.

No total, 4.250.488 pessoas receberão cerca de R$ 6,3 bilhões em todo o País. Desse total, 2.776.808 são pagantes não prioritários que entregaram declarações até 19 de março deste ano.

Os demais têm prioridade legal, sendo 87.401 idosos com idade acima de 80 anos; 675.495 entre 60 e 79 anos; 48.913 com alguma deficiência ou doença grave e 661.831 cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Consulta da restituição do imposto de renda

A consulta pode ser feita no site da Receita Federal, pela internet, ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e IOS.

Quem não está na lista pode consultar o extrato para verificar possíveis pendências.

A restituição fica disponível no banco pelo prazo de um ano. Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá entrar em contato pessoalmente em qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento da Receita atrés dos telefones: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Carolina Mota, estagiária da redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.