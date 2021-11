Restaurantes no iFood têm nomes desconfigurados após falha no app

Usuários do iFood foram surpreendidos com a mudança nos nomes dos restaurantes na plataforma de delivery. O aplicativo passou a exibir frases como “Vacina Mata”, “Bolsonaro 2022”, “Lula Ladrão” e “Petista Comunista” no lugar dos nomes dos estabelecimentos. Com informações do Correio 24 Horas e Canaltech.

No Twitter, publicações indicam que a modificação dos restaurantes aconteceu em diversas partes do país, como Salvador, Fortaleza, Natal. Até o momento, não há indicações do que possa ser a causa das mudanças.

Nas redes sociais, usuários de todo o Brasil comentaram sobre a invasão à plataforma e levantaram hipóteses sobre a autoria do ataque. Recentemente, o iFood cancelou o patrocínio do Flow Podcast após um dos apresentadores defender liberdade de expressão para declarações racistas ou homofóbicas.

A recomendação, no primeiro momento, é evitar o uso do aplicativo até que volte à normalidade. Ainda não existem indícios de comprometimento de dados pessoais ou financeiros dos usuários.

O iFood não se posicionou sobre a falha.