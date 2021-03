Repórter da Globo é ameaçado por homens armados: 'Apaga tudo que vocês filmaram'

Duas equipes de reportagem foram ameaçadas por criminosos enquanto trabalhavam nesta segunda-feira (2), no município de Serra, no Espírito Santo. Os jornalistas estavam no local para apurar reclamações de moradores, que relataram que os ônibus pararam de subir no bairro após um intenso tiroteio durante a madrugada. Na entrada ao vivo para o “Bom Dia ES”, o repórter da afiliada da Rede Globo foi interrompido por dois homens em uma motocicleta que exigiram que parassem a gravação.

Em tom de ameaça, os homens ordenaram que a equipe desligasse as câmeras e saísse do local. “Apaga tudo que vocês filmaram. Se eu ver saindo qualquer coisa no jornal vai ser pior para você. Apaga tudo e mete o pé”, disse um dos criminosos. As imagens foram captadas pelo cinegrafista.

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, foi ameaçado ao vivo durante o Bom Dia ES pic.twitter.com/S2oZ2fbPno — Dioclécio Neto 🇧🇷 (@perfildoneto) March 2, 2021

Após a abordagem, o repórter interrompeu a entrada ao vivo. Foi quando os criminosos saíram de moto. Um barulho de disparo de arma de fogo chegou a ser escutado. Nenhum dos profissionais da imprensa se feriu.

O jornalista afirmou que o homem no carona da moto estava carregando várias munições. “Até esse ponto em que a gente estava, nós não acreditávamos que fosse inseguro porque o problema havia acontecido na parte mais alta do bairro e os ônibus estavam fazendo retorno ali. A gente acreditou que ali estivesse mais tranquilo, mais seguro”, contou.

Por meio de nota, a Rede Gazeta lamentou o episódio de violência sofrido: “Também se solidariza com todos os cidadãos que, dia após dia, se veem reféns da criminalidade e da ousadia de bandidos. A Rede Gazeta destaca, ainda, que segue um código de conduta para preservação de seus funcionários. O nosso jornalismo não se intimidará com este episódio e continuará atuando, com precisão e equilíbrio, a favor da sociedade”.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), também se manifestou: “Lamentamos profundamente episódio ocorrido com moradores e equipes de TVs ameaçadas por criminosos hoje na Serra. Não há espaço para esses atos no ES. Mobilizamos nossas forças segurança para identificação/punição dos responsáveis. Trabalhamos incansavelmente para educação da violência”.