Repórter da Band é resgatado após desaparecer durante trilha em São Paulo

O repórter da TV Bandeirantes Lucas Martins e três amigos foram resgatados neste domingo (01) pela manhã após desapareceram durante uma trilha em direção a Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. A trilha teve início na madrugada do sábado (30), com previsão de chegada às 15h. Após o repórter perder o contato com a família, a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para dar início às buscas.

Durante o percurso, o grupo entrou na trilha de Juquitiba, em direção a Itanhaém, mas se perderam no caminho. Por volta das 13h, foi informado pelos bombeiros que o grupo tinha sido localizado. As buscas foram feitas por cerca de 40 policiais militares, integrantes do Corpo de Bombeiros, Canil e do Comando de Aviação da PM.