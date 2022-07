Repórter 'comemora' morte com paródia de música da Xuxa: ‘três bandidos foram assaltar...'

Um repórter da TV Tarobá, afiliada da Band na cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, comemorou a morte de suspeitos de assalto durante uma ação da Polícia Militar, com uma paródia da música “Cinco Patinhos”, sucesso da apresentadora Xuxa Meneghel e voltada ao público infantil. O caso ocorreu durante uma reportagem para o programa Brasil Urgente local. As informações são do Portal Tribuna, do Paraná.

No vídeo, o repórter Junior Rocha declara que a notícia que vai dar é "tão boa, maravilhosa” que merecia uma música. Ele, então, começa a cantar: “Três bandidos foram assaltar uma residência aqui na fronteira, o Choque e a Rocam chegaram e pá pá pá, e os bandidos estão no inferno a queimar”, cantarolou, enquanto fazia sinal de uma arma com a mão.

De acordo com o Portal Tribuna, ele foi aprovado recentemente em um concurso para ingressar na Polícia Militar do Paraná e estaria prestes a deixar a profissão de jornalista de TV para ingressar na corporação. Alvo de várias críticas, Junior Rocha comentou sobre o assunto em suas redes sociais.

“Tem gente que não gostou muito. Talvez se eu estivesse do lado de bandido e falando mal da nossa polícia (violenta, truculenta e opressora) iriam curtir. Nunca foi tão fácil escolher um lado. Viva à gloriosa PMPR. Que o bem vença o mal”, disse, em um stories no seu Instagram. “Obrigado a todos que enviaram mensagens, 99% positivas. Isso demonstra o quanto o brasileiro está farto da criminalidade”.

O Conselho de Ética do Sindicato dos Jornalista do Paraná recebeu uma denúncia contra o repórter e vai analisar o caso. Já a TV Tarobá informou que não concorda com qualquer tipo de apologia à violência e que tomará medidas contra Júnior Rocha. Não foi detalhado, porém, quais providências serão tomadas.