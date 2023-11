Região Norte apresenta queda de 6,2% no preço de venda de veículos; saiba mais

Em nova edição do Relatório de Preços, a Data OLX Autos aponta que o preço médio de um automóvel na região Norte, anunciado na OLX em outubro, foi de R$ 51,5 mil, abaixo da média brasileira de R$ 53 mil. A plataforma é braço de análises do mercado automotivo da maior plataforma de compra e venda online de automóveis do país.

Já o valor médio de venda, o preço final após negociação do veículo no Norte, ficou em R$ 38,9 mil, próximo do nacional que ficou em R$ 38 mil. Sendo assim, o estudo conclui que, nos estados da Região Norte, a negociação na compra do veículo pode trazer até 6,2% de redução no valor anunciado.

O estudo avaliou o comportamento do valor dos automóveis anunciados e vendidos por meio da plataforma entre abril de 2022 e outubro de 2023, tanto entre os estados do norte quanto a nível nacional.

Evolução de preço no Brasil e na Região Norte

No último ano, mesmo que o preço mediano dos anúncios tenha aumentado 9,3%, os preços dos vendidos registraram deflação de 6,2%. A inflação de carros usados registrada pelo IBGE (IPCA) é de -4,6% no mesmo período.

Evolução de preço no Brasil e na Região Norte – tempo de uso

Veículos com maior tempo de fabricação, acima de 7 anos, representam os anúncios mais baratos e com valorização na plataforma, enquanto os mais novos, de 0 a 3 anos e de 4 a 6 anos, tiveram queda do preço mediano no Brasil.

A Região Norte apresenta queda na categoria de 4 a 6 anos, enquanto 7 a 9 anos, 10 a 13 anos e acima de 14 anos apontam crescimento em relação ao preço médio anunciado no período.

Evolução de preço no Brasil e na Região Norte – anúncios por tipo de parceria

Os SUVs destacam-se em seu preço médio de anúncio (R$ 87,9 mil) no País, assumindo o primeiro lugar. As picapes, líderes em abril/2022 (período de início do acompanhamento da evolução de preços), ocupam a segunda colocação em empate técnico. Carros do tipo hatch e sedã apontam acréscimo em valor no período.

A Região Norte confirma tendência nacional, com a liderança dos SUVs, com preço acima da média nacional (R$ 92 mil). Veículos do tipo picapes, hatches e sedãs retratam incremento em seu valor de intervalo analisado.

Evolução dos preços – Norte

Destacam-se o Chevrolet ONIX e o Hyundai HB20 como os mais valorizados. Fiat Palio e Volkswagen GOL são mais baratos. Entre os sedãs, destaque para o Toyota Corolla e Honda Civic. Volkswagen Voyage e Fiat Siena podem ser encontrados com preços mais acessíveis.

Os SUVs, lideram em preço mediano, e tem como mais caros o Jeep Compass e o Honda CRV. Os mais em conta são Renault Duster e Ford Ecosport. O Toyota Hilux e Chevrolet S10 continuam na liderança desde abril de 2022, enquanto Fiat Strada e Volkswagen Saveiro tiveram acréscimo em seu preço médio nas últimas colocaçõ

O Chevrolet Onix Hatch 2019 Joy 1.0 Flex Mecânico é o modelo mais vendido de 2023, em Estados Nortistas.

