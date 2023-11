Vendas de veículos zero quilômetro crescem em outubro; veja os modelos mais vendidos

As vendas de veículos novos no Brasil registraram um aumento de 20,4% em outubro se comparado a outubro de 2022, de acordo com um relatório divulgado pela Fenabrave, a associação representante das concessionárias, nesta quarta-feira, 1º de novembro.

Os números revelaram que, abrangendo carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, houve a comercialização de 217,7 mil veículos em outubro, um aumento de 10,1% em relação ao total registrado em setembro.

O crescimento na margem foi em parte impulsionado pelo calendário que contou com um dia adicional de vendas.

Com isso, as vendas de veículos alcançaram um total de 1,85 milhão de unidades no acumulado do ano, representando um crescimento de 9,7% em relação aos primeiros dez meses do ano anterior.

Fiat Mobi supera HB20 e fica em terceiro

Fenabrave também anunciou nesta quarta-feira (1º) que o Fiat Mobi conquistou a terceira posição entre os veículos novos mais vendidos no Brasil em outubro, com um total de 8.037 unidades comercializadas.

O topo do ranking continua sendo ocupado pelo Polo da Volkswagen, com 11.123 unidades vendidas no último mês, seguido de perto pelo Chevrolet Onix, que registrou 10.657 vendas.

Confira abaixo a lista dos carros mais vendidos

No acumulado do ano até outubro, os líderes de vendas no país foram Polo, Onix e HB20, somando mais de 233 mil unidades vendidas no total. O Polo da Volkswagen manteve sua posição principal, com 83.050 unidades vendidas nos primeiros dez meses do ano, seguido pelo Chevrolet Onix, com 81.403 unidades, e o HB20, que atingiu a marca de 69.221 vendas.