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Rede Sustentabilidade endossa candidatura de Marina ao Senado e chama Tarcísio de 'desastroso'

Partido divulgou nota destacando a ex-ministra como "uma das maiores referências éticas e políticas do Brasil e do mundo"

Estadão Conteúdo
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Executiva do partido Rede Sustentabilidade manifestou apoio, nesta terça-feira (21), à pré-candidatura da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva ao Senado (Foto: Valter Campanato)

A Executiva Estadual de São Paulo do partido Rede Sustentabilidade manifestou, nesta terça-feira, 21, apoio à pré-candidatura da ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva ao Senado e a do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) ao governo do estado. A sigla também classificou o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) como "desastroso", apontando a "necessidade de retomar a capacidade" do Estado.

"Os desafios atuais do Estado, agravados pelo governo desastroso de Tarcísio de Freitas, evidenciam a necessidade de retomar a capacidade de planejamento, fortalecer políticas sociais, enfrentar desigualdades e preparar o território para os impactos das mudanças climáticas", diz a nota.

Ainda na nota, a Rede reconhece a ex-ministra do Meio Ambiente como "uma das maiores referências éticas e políticas do Brasil e do mundo" e elogia sua trajetória, descrita pela "coerência" e pela "defesa intransigente da vida, da democracia e da sustentabilidade".

O posicionamento da Rede ocorre após tensões internas envolvendo a candidatura da ex-ministra ao Senado. No início do mês, o diretório nacional do partido havia publicado uma nota criticando a decisão de Marina de permanecer na legenda, em meio a rumores, durante a janela partidária deste ano, de que ela deixaria a sigla.

No dia 4 de abril, ela confirmou que ficaria no partido, que ajudou a fundar, e agradeceu os convites recebidos e os diálogos com outras siglas, como PT, PV e PSOL. No dia 8, a direção afirmou ter recebido o anúncio com "indignação e perplexidade" e acusou Marina de se recusar a dialogar.

No dia seguinte, Marina rebateu, afirmando que existiam discordâncias internas dentro das lideranças do partido, mas que não se tratava de falta de diálogo ou desrespeito ao manifesto da Rede.

"Não consigo imaginar que alguém possa propor me negar a legenda na Rede Sustentabilidade", afirmou em entrevista à GloboNews.

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ELEIÇÕES 2026/SENADO/SP/MARINA SILVA/CANDIDATURA/REDE/ENDOSSO
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