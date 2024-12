Reclamação de filho expõe rotina de mãe: 'Com as clientes, fica toda mansa'; vídeo

Claudia, uma empreendedora de Araguaína, Tocantins, chamou a atenção nas redes sociais ao ser interrompida pelo filho Isac enquanto gravava um vídeo para as clientes. Na gravação, ela aparece dando um bom dia cheio de carinho para seu público, mas é surpreendida pela reclamação do jovem: “Comigo a mãe fala diferente, só no bruto: ‘Isac, vai lavar a louça!’. Com as clientes, fica toda mansa.”

A reação espontânea gerou risos e milhares de visualizações, com internautas compartilhando experiências semelhantes de suas próprias relações familiares. Claudia também explicou que o mau-humor do filho tinha motivo: no dia anterior, ele havia feito tarefas de casa e estava exausto naquela manhã.

O episódio destaca como a relação entre trabalho e vida familiar pode gerar momentos engraçados, mas também evidencia a carga compartilhada no cotidiano. Afinal, quem não tem uma história parecida para contar?