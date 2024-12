Mãe dá 'chocolate' de gesso para o filho e reação diverte a web

Uma mãe encontrou uma maneira inusitada de brincar com seu filho, oferecendo a ele um pequeno urso de gesso como se fosse chocolate. Ansioso, o garoto deu a primeira mordida e logo percebeu que havia algo errado.

A reação do menino, que caiu na risada ao descobrir a trolagem, foi o ponto alto do vídeo. A mãe também não conseguiu segurar as gargalhadas, mostrando que a brincadeira foi recebida de forma leve e divertida.

O episódio, gravado em Campo Grande (MS), rendeu comentários de internautas que destacaram a relação descontraída entre mãe e filho. Pequenas brincadeiras como essa mostram como momentos simples podem se tornar inesquecíveis.