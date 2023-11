Recém-nascido é encontrado morto em valão

Um recém-nascido foi encontrado morto em um valão no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na manhã da última segunda-feira (27). Uma moradora da região contou que todos que presenciaram a situação ficaram chocados, e alguns chegaram a chorar.

O bebê foi achado ainda com cordão umbilical e placenta dentro do Rio Elias, na região da da Rua Urubuana.

Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para o local. Ao chegarem no local, bombeiros do quartel de Campos Elíseos já trabalhavam para a retirada do cadáver. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que vai investigar as causas da ocorrência.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)