Rebeca Andrade revela que chegou a pensar em se aposentar após Paris 2024

Maior medalhista olímpica do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade chamou a atenção dos internautas ao fazer um desabafo nas redes sociais, neste domingo (22), de que chegou a cogitar a aposentadoria tão logo as Olimpíadas de Paris 2024 terminassem. Ela disse que estava muito chateada com as críticas e os comentários negativos que havia recebido durante esse ciclo.

Nessa publicação, Rebeca escreveu uma carta em março se despedindo da ginástica artística. Ainda que a atleta tivesse certeza de que abandonaria o esporte, ela revelou que conseguiu se manter firme na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris. Isso, como relata, graças ao apoio que recebeu de pessoas próximas a ela.

Críticas e abraço

Como externou Rebeca: "Por causa de uma frase, falaram que o sucesso subiu a minha cabeça. Por causa de uma proposta, fui chamada de ingrata e egoísta. Por causa de uma palavra tirada de contexto em uma entrevista, zombaram de mim e disseram que eu estava no país errado e, essas coisas doeram em mim, principalmente por saber que eu não sou assim, as pessoas que olharam pra mim por um ângulo errado".

Em contraponto, a ginasta não se entregou à ideia de largar o esporte. "Por causa de um abraço, eu não desisti. Por causa de uma conversa, eu evoluí. Por causa de um cuidado, eu persisti. E hoje eu sou feliz observando o orgulho dos que são importantes e que eu amo com todo o meu coração, vendo que eu venci! Venci as minhas barreiras, venci os meus pensamentos negativos, venci os dias ruins.. e a cada dia continuo vencendo alguma coisa dentro de mim!”, enfatizou Rebeca.

A carta de despedida acabou sendo deixada de lado. Depois de contabilizar a conquista das quatro medalhas durante as Olimpíadas, uma de ouro, duas de prata e uma de bronze, a atlea reavaliou a carreira dela e resolveu se manter competindo, para alegria dos admiradores dentro e fora do Brasil.

Coragem

“Que orgulho poder olhar pra minha historia e ver o quanto eu conquistei, ver que todos os dias de choros, dores, tristezas, e também os dias de alegria, sorrisos e conquistas me levaram TÃO longe! Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que me tornaria a maior atleta olímpica da história do meu país, mas Deus sim!”, escreveu Rebeca.

“Eu só tenho 25 anos, tenho tanto pra aprender ainda, mas trago comigo uma bagagem pesadíssima de momentos esportivos e pessoais importantíssimos que muitas vezes valem a pena ser compartilhadas! Mostrar que eu não sou uma super heroína e sim uma pessoa que também falha, tem seus problemas, suas dificuldades e seus momentos de chutar o pau da barraca hahaha…e que mesmo assim se reergueu de diversas formas e enfrentou tudo com muita coragem, fé, determinação, foco e venceu cada obstáculo”, avaliou.

A ginasta conta estar ansiosa para as férias. Ela agradece o apoio da família, da equipe, de amigos e dos patrocinadores, afirmando estar ansiosa para o próximo ciclo.