‘Raridade’, afirma trabalhador que flagrou sucuri amarela gigante

Uma sucuri amarela foi flagrada em meio a vegetação dos Canyons do Engano, em Costa Rica (MS) por um trabalhador rural que passava pelo local. O animal tinha aproximadamente 5 metros, e segundo o morador, é incomum encontrar essa espécie pela região. As informações são do G1 Nacional.

José de Oliveira Araújo, de 41 anos, afirma que um amigo passou primeiro pela cobra e o avisou. "Um amigo ia passando, viu e me chamou. De longe eu vi que era sucuri". Zé Lagoa então fez os registros da cobra.

Embora o ‘encontro’ com a sucuri tenha acontecido há alguns dias, o trabalhador não tirou a cena da memória. "Da preta é mais fácil de encontrar, dessa não". Ele contou que trabalha em fazendas desde 2002 e é acostumado a ver animais silvestres, por isso não sentiu medo quando registrou a sucuri.

Ele diz que o local onde a serpente estava é "trecho de rotina" dele, de acesso a vários locais, e fica próximo à nascente do rio Taquari, e já viu outras cobras na região.