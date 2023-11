Raio atinge e mata mais de dez cabeças de gado em fazenda do Piauí; vídeo

Cerca de 10 bois morreram após serem atingidos por um raio que caiu em uma fazenda localizada no povoado Almecegas, a 586 km de Teresina, no Piauí, na última sexta-feira (17). Em vídeo feito após o acidente, pelos proprietários do local, é possível observar os animais mortos, jogados no chão próximos a árvores. Alguns, inclusive, estão com os olhos "estourados". Bezerros também estão entre os animais atingidos, conforme dito pelo narrador do vídeo.

Ainda não se tem informações sobre o total de prejuízos que o dono da fazenda teve com a morte dos animais.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com