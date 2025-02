Quem são as vítimas do acidente de avião em São Paulo

A queda de um avião de pequeno porte em São Paulo, na manhã desta sexta-feira (07), deixou duas vítimas. Márcio Louzada Carpena, advogado gaúcho de 49 anos, e o piloto Gustavo Medeiros, estavam na aeronave no momento do acidente.

O avião caiu por volta das 7h20, na altura do condomínio Jardim das Perdizes, após decolar do Campo de Marte. Ele arrancou árvores, placas de trânsito e bateu na traseira de um ônibus, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros. O destino final do voo seria Porto Alegre, conforme indicou o advogado em vídeo publicado nas redes sociais.

Os corpos de Carpena e Medeiros foram encontrados carbonizados nos destroços do avião, e pelo menos seis pessoas ficaram feridas. Investigadores do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados.

O advogado deixa a companheira e três filhos. Ele era pai de uma menina de 10 anos, uma adolescente de 14 e um menino de idade não identificada. Carpena também tinha um relacionamento com a biomédica Francieli Pedrotti Rozales.

Segundo o deputado Marcus Vinícius (PP), da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o casal “estava apaixonado”. “Viviam o melhor momento da vida deles. É triste", disse o parlamentar ao Estadão.

O deputado conta que sua família e a de Francieli são da mesma cidade do interior gaúcho, o município de Sentinela do Sul. "Por intermédio dela conheci o Márcio Carpena e a gente identificou muitos assuntos em comum”

Carpena era professor da Escola de Direito da PUC-RS (Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul) e sócio do Carpena Advogados Associados, escritório de advocacia fundado em 1980 na capital gaúcha. O empresário é bacharel em ciências jurídicas e sociais e mestre em direito processual civil pela PUC-RS.

A aeronave que caiu era do advogado e tinha capacidade para transportar até oito pessoas, incluindo o piloto. O avião está registrado em nome da empresa Máxima Inteligência Operações Estruturadas e Empreendimentos Ltda. Um dos sócios da empresa era Carpena.

O primeiro voo a bordo do avião, recentemente comprado por pelo advogado, foi em dezembro de 2024. "Registro do primeiro voo no PS-FEM", escreveu, nas redes sociais, indicando o trajeto Brasil - Uruguai. Naquela ocasião, o piloto também era Gustavo Medeiros.

Piloto atuou em companhia aérea

Gustavo era piloto há mais de 10 anos. No LinkedIn, o profissional informava formação em Ciências Aeronáuticas pela PUC-RS, em 2002, e bacharelado em Administração, em 2006. O perfil também indica que ele trabalhou entre 2011 e 2021 na Azul, onde ficou por seis anos como copiloto, quatro como comandante ATR e três anos como instrutor de rota.