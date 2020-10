Rastro luminoso no céu assusta moradores de várias cidades

A queda de um meteoro luminoso assustou moradores de várias cidades do interior do estado da Bahia na noite dessa segunda-feira (26). Vários relatos ganharam as redes sociais nessa terça (27).

Acaba de cair nas próximidades de Ituberá um objeto não indentificado. O céu ficou todo azul, após uma bola de fogo,... Publicado por Diego Machado em Segunda-feira, 26 de outubro de 2020

Filmagens feitas por moradores do município de Ituberá mostram um grande rastro luminoso cruzando os céus, seguido de um estrondo - que, segundo relatos, foi forte o bastante para fazer várias casas tremerem.

Tal estrondo, que teria sido causado pela entrada do meteoro na atmosfera, também pode ser ouvido nos municípios de São Benedito e Barra Grande, relataram internautas.

Registros foram feitos também nos municípios baianos de Camamu, Teolândia, Mutuípe, Nilo Peçanha e Wenceslau Guimarães.

Meteorito e Einsten: história se repete na Bahia



A redação integrada de O Liberal entrou em contato com o Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro-UFPA) para comentar o ocorrido. "A queda de um objeto tão massivo, pode ocasionar os tremores e estrondos percebidos e relatados pelos baianos na noite de ontem. Cerca de 236 anos mais tarde, tudo indica que o Estado da Bahia foi novamente atingido por um meteorito de grandes proporções. Seria ótimo se este objeto pudesse ser localizado para análises e estudos", ponderou o físico Luiz Crispino.

"Se você ficar observando o céu noturno durante algum tempo, em uma noite sem nuvens, você terá grandes chances de ver um rastro luminoso no céu, iniciando em algum ponto e depois desaparecendo após alguns segundos. É preciso ter cuidado para não confundir com a passagem de um avião, o que muito comum em uma localidade próxima a um aeroporto. Estes rastros, via de regra, são popularmente denominados de estrelas cadentes, constituindo o que a ciência conhece como meteoros, constituídos basicamente de rocha e/ou metal", lembra Crispino.

"Ao adentrar a atmosfera terrestre, o atrito com as partículas em suspensão na atmosfera faz com que estes objetos fiquem incandescentes. Eles literalmente pegam fogo. E daí provém a luz que eles emitem. A maior parte destes objetos se desintegra na atmosfera, mas alguns atingem a superfície da Terra, quando são denominados de meteoritos", esclarece Crispino. "O meteorito mais famoso que caiu em solo brasileiro, é o denominado Meteorito do Bendegó, que caiu também no Estado da Bahia em 1784. A título de curiosidade, durante sua única visita ao Brasil em 1925, uma das mais famosas fotos do cientista Albert Einstein foi tirada ao lado do Meteorito do Bendegó, que tem uma massa superior a cinco toneladas", conta o diretor do Nastro-UFPA (com informações de Terra Brasil).