Queda de helicóptero em Angra dos Reis deixa um morto

O helicóptero que caiu no início da noite da última sexta-feira (11) em Angra dos Reis, no sul fluminense, deixou um morto. A vítima, Eurico Azevedo, era o piloto da aeronave e estava sozinho no momento do acidente.

O acidente ocorreu por volta das 19h no distrito de Mambucaba, às margens da próximo ao km 531 da rodovia Governador Mário Covas/Rio-Santos (BR-101). O helicóptero caiu em uma área de mata no entorno de um hotel.

De acordo com informações passadas pelo Corpo de Bombeiros, a corporação de Mambucaba foi acionada, mas, em virtude do local da queda ser de difícil acesso, o quartel de Paraty também foi acionado para ajudar no trabalho de buscas.

Por volta das 20h, os destroços da aeronave foram encontrados. Após pouco mais de uma hora de buscas, o corpo da vítima foi localizado e levado para o Instituto Médico Legal.

Na queda, a aeronave derrubou uma linha de transmissão de energia e, por conta disso, o entorno do Parque Mambucaba e todos os bairros de Paraty ficaram sem energia elétrica.